Создать в России систему реабилитации поручил Владимир Путин

15:07, 19 июня 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил создать в России систему реабилитации после заболеваний. Об этом он заявил, выступая на съезде партии «Единая Россия», пишет РИА Новости.

На программу, по его мнению, необходимо выделить не менее 100 миллиардов рублей до 2026 года.