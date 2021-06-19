Путин: Нужно выделить не менее 30 миллиардов рублей на развитие системы среднего профобразования
На XX съезде партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин предложил выделить не менее 30 миллиардов рублей на развитие системы среднего профессионального образования в России до 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.
«Предлагаю и прошу вас предусмотреть дополнительные ресурсы, не менее 30 миллиардов рублей на период до 2024 года, на развитие среднего профессионального образования, которое сейчас у нас строится и на базе колледжей, и вузов», - сказал глава государства.
Владимир Путин также добавил, что средства пойдут как на обновление материальной базы, так и на переподготовку преподавателей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
19 июня 2021
Кандидатов в первую пятерку списка «Единой России» на предстоящих выборах назвал Владимир Путин