Путин: Нужно выделить не менее 30 миллиардов рублей на развитие системы среднего профобразования

15:47, 19 июня 2021, ПАИ

На XX съезде партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин предложил выделить не менее 30 миллиардов рублей на развитие системы среднего профессионального образования в России до 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

«Предлагаю и прошу вас предусмотреть дополнительные ресурсы, не менее 30 миллиардов рублей на период до 2024 года, на развитие среднего профессионального образования, которое сейчас у нас строится и на базе колледжей, и вузов», - сказал глава государства.

Владимир Путин также добавил, что средства пойдут как на обновление материальной базы, так и на переподготовку преподавателей.