В Псковской области завершились поиски пропавшей 16-летней девушки
Поиски пропавшей 16-летней Вероники-Даниеллы Шанторы (Узнанска) завершились в Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального отделения отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Поиски пропавшей девушки велись на протяжении почти трёх месяцев. Накануне в поисковом отряде появилась информация, что пропавшая была найдена живой.
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