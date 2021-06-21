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Общество

В Псковской области завершились поиски пропавшей 16-летней девушки

Поиски пропавшей 16-летней Вероники-Даниеллы Шанторы (Узнанска) завершились в Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального отделения отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Поиски пропавшей девушки велись на протяжении почти трёх месяцев. Накануне в поисковом отряде появилась информация, что пропавшая была найдена живой.

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