69 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

12:07, 21 июня 2021, ПАИ

В Псковской области за сутки коронавирусом заболели 69 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

За сутки от коронавируса вылечились 33 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 38 828 человек, выздоровело 33 050, умерло 442.

География распространения инфекции:

Псков – 14140, Великие Луки – 6448, Бежаницкий район - 368, Великолукский район – 858, Гдовский район – 602, Дедовичский район – 799, Дновский район - 321, Красногородский район – 230, Куньинский район – 341, Локнянский район - 271, Невельский район – 1474, Новоржевский район – 490, Новосокольнический район – 994, Опочецкий район – 937, Островский район – 1930, Палкинский район – 419, Печорский район – 729, Плюсский район – 600, Порховский район – 1174, Псковский район – 3219, Пустошкинский район – 373, Пушкиногорский район - 375, Пыталовский район – 467, Себежский район – 614, Стругокрасненский район – 403, Усвятский район – 206, иногородние (с 30.12.2020) - 46.