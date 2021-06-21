В Краснодарском крае объявили обязательную вакцинацию от коронавируса
Обязательную вакцинацию населения от коронавируса решили ввести в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Об этом пишет Interfax.
«Считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми», - сообщил глава региона.
Вениамин Кондратьев так же рассказал, что обязательная вакцинация в Краснодарском крае ввоится по настоянию медиков.
«К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших», - написал он.
Обязательную вакцинацию уже ввели Ненецкий Автономный округ, Москва и Подмосковье, Тверская область, Сахалин, Кузбасс, Лениградская и Тульская области
Вчера губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил критически возросшое количество госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией.
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