В Краснодарском крае объявили обязательную вакцинацию от коронавируса

18:20, 21 июня 2021, ПАИ

Обязательную вакцинацию населения от коронавируса решили ввести в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Об этом пишет Interfax.

«Считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми», - сообщил глава региона.

Вениамин Кондратьев так же рассказал, что обязательная вакцинация в Краснодарском крае ввоится по настоянию медиков.

​«К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших», - написал он.



Обязательную вакцинацию уже ввели Ненецкий Автономный округ, Москва и Подмосковье, Тверская область, Сахалин, Кузбасс, Лениградская и Тульская области



Вчера губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил критически возросшое количество госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией.