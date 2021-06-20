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Михаил Ведерников: ситуация с количеством госпитализированных с коронавирусом становится критической

Ситуация с количеством госпитализированных с коронавирусом становится критической. На сегодняшний день реанимация Псковской областной инфекционной больницы переполнена, количество коек на пределе. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем instagram-аккаунте.

По словам губернатора, привозят, по большей части, молодых людей от 20 до 45 лет в крайне тяжёлом состоянии. У каждого уже вторая стадия развития новой коронавирусной инфекции, при этом на первой у них не было никаких признаков COVID19, и болезнь развивается очень стремительно. Сейчас в тяжёлом состоянии находятся 97 человек, из них один ребёнок десяти лет.

«Самое страшное, что в инфекционной больнице кислородная станция работает на пределе. Подача рассчитана, в основном, на реанимацию. Но сейчас все пациенты инфекционной больницы нуждаются в кислороде. И станция не справляется с такой нагрузкой. В ближайшее время, если ситуация будет развиваться и дальше так, нам придется перепрофилировать койки в других больницах», - написал глава региона.

Ситуация в регионе ухудшается гораздо быстрее, чем мы предполагали. Я прошу каждого из вас сделать всё возможное, чтобы обезопасить себя от коронавируса, и, прежде всего - записаться на вакцинацию. Мы делаем все, что в наших силах. Помогите и вы нам!

 

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