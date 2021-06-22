Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Тотальным локдауном пригрозил жителям Псковской области Михаил Ведерников

Если оперативно не предпринять жёсткие и действенные меры, власти окажутся перед необходимостью закрыть регион и ввести тотальный локдаун, заявил на заседании оперштаба 22 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Нам бы этого не хотелось, но активное распространение новых мутировавших штаммов сбило все положительные тенденции, которые фиксировались к концу весны», - сказал губернатор.

Он отметил, что на вчерашнем совещании с коллегами-губернаторами северо-западных регионов под руководством полпреда президента Александа Гуцана эта ситуация подробно обсуждалась. «Картина везде одна и та же», - констатировал Михаил Ведерников.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Проголосовать >>>

22 июня 2021

22 июня останки кроасноармейца Ивана Байдака передали из России в Беларусь

22 июня 2021

Эксперт: Пенсия самозанятых - в руках самозанятых

22 июня 2021

«Потом смысла не будет»: во избежание осенней волны коронавируса Михаил Ведерников рекомендовал привиться сейчас
22 июня 2021

Новые правила для командировочных и отдыхающих введут в Псковской области
22 июня 2021

Контактирующих с детьми псковичей обяжут прививаться или предоставлять еженедельный тест
22 июня 2021

Введение обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан не исключают в Псковской области
22 июня 2021

Тотальным локдауном пригрозил жителям Псковской области Михаил Ведерников
22 июня 2021

Прямая трансляция заседания оперштаба Псковской области по борьбе с коронавирусом


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...