Тотальным локдауном пригрозил жителям Псковской области Михаил Ведерников

15:44, 22 июня 2021, ПАИ

Если оперативно не предпринять жёсткие и действенные меры, власти окажутся перед необходимостью закрыть регион и ввести тотальный локдаун, заявил на заседании оперштаба 22 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Нам бы этого не хотелось, но активное распространение новых мутировавших штаммов сбило все положительные тенденции, которые фиксировались к концу весны», - сказал губернатор.

Он отметил, что на вчерашнем совещании с коллегами-губернаторами северо-западных регионов под руководством полпреда президента Александа Гуцана эта ситуация подробно обсуждалась. «Картина везде одна и та же», - констатировал Михаил Ведерников.