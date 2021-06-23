Количество бригад скорой помощи увеличат в Пскове

12:39, 23 июня 2021, ПАИ

В Пскове планируется увеличить количество бригад службы скорой помощи. Об этом заявил главврач Псковской областной службы скорой помощи Денис Сачков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 июня.

По словам Сачкова, ожидание прибытия скорой составляет 20 минут. В муниципалитетах бригады справляются с нагрузкой, но в Пскове, как подчеркнул главврач, — нет.

«Бригады, которые существовали в районах, останутся 2 на 8000», - сказал спикер.