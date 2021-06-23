Наталья Трунова заняла пост аудитора Счетной палаты РФ

14:08, 23 июня 2021, ПАИ

Совфед на заседании утвердил Наталью Трунову на пост аудитора Счетной палаты, пишет РИА Новости.

Должность освободилась после отставки Михаила Меня. Наталья Трунова с 2017 по 2020 годы являлась вице-президентом фонда «Центр стратегических разработок».

С 2002 по 2009 год занимала должность руководителя проектного направления в ЦСР «Северо-Запад». С 2010 по 2012 годы была председателем государственного комитета по туризму, инвестициям и пространственному развитию Псковской области.

С 2013 года по октябрь 2014 года — директором ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области». Должность исполнительного/генерального директора ООО «Институт «Ленгипрогор» Наталья Трунова занимала с 2014 по 2017 годы.