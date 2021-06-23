Антимонопольщики помогают псковичам подключиться к электросетям

15:08, 23 июня 2021, ПАИ

Псковское УФАС разбирается с жалобами жителей региона на нарушение сроков подключения к электросетям. Об этом сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец на пресс-конференции 23 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что по итогам первого полугодия лидируют обращения от жителей региона с жалобами на действия энергетиков. По словам Ольги Милонаец, юрлица пытаются самостоятельно договариваться с энергокомпанией, а граждане сразу идут в УФАС. «Срок подключения составляет 6 месяцев с момента обращения к энергетикам», - напомнила специалист. Она подчеркнула, что все меры, принимаемые УФАС, работают, и уже в течение 5-10 дней после поступления заявления объект, будь то дача или садовый участок, подключен к электроэнергии. «Нас это радует», - добавила Ольга Милонаец.

Она также сообщила, что заканчивается рассмотрение дела по отключениям электроэнергии в ряде населенных пунктов региона в декабре. Вопрос касается не только УФАС, но и других ведомств.