Запрет на регистрацию автомобилей побудил псковичку погасить долг в размере 800 тысяч рублей
Благодаря запрету на совершение регистрационных действий с автомобилями жительница Пскова оплатила свыше 800 тысяч задолженности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном УФССП.
У псковички образовались долги по штрафам ГИБДД, налоговым платежам, а также долги перед взыскателями-юридическими лицами. Общая сумма долга превысила 800 тысяч рублей, из них 300 тысяч — по административным штрафам ГИБДД.
В собственности у женщины было около 10 автомобилей. Данные автотранспортные средства подверглись запрету на регистрационные действия, что должницу не устроило. Для снятия запрета псковичка погасила задолженность в полном объеме. Запреты с автотранспорта сняты.
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