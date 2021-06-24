Запрет на регистрацию автомобилей побудил псковичку погасить долг в размере 800 тысяч рублей

10:03, 24 июня 2021, ПАИ

Благодаря запрету на совершение регистрационных действий с автомобилями жительница Пскова оплатила свыше 800 тысяч задолженности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном УФССП.

У псковички образовались долги по штрафам ГИБДД, налоговым платежам, а также долги перед взыскателями-юридическими лицами. Общая сумма долга превысила 800 тысяч рублей, из них 300 тысяч — по административным штрафам ГИБДД.

В собственности у женщины было около 10 автомобилей. Данные автотранспортные средства подверглись запрету на регистрационные действия, что должницу не устроило. Для снятия запрета псковичка погасила задолженность в полном объеме. Запреты с автотранспорта сняты.