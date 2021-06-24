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Общество

Экс-футболист клуба «Псков» сыграет за немецкий «Шальке»

Полузащитник молодёжной команды «Зенита» Ярослав Михайлов прибыл в расположение немецкого клуба «Шальке». Ярослав Михайлов находится на просмотре, в ближайшее время должен сыграть в трех контрольных матчах. Об этом сообщается в группе ФК «Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

В сезоне-2020/21 Ярослав Михайлов провел 19 матчей и отметился 3 голевыми передачами в молодёжном первенстве России. В марте вызывался в юношескую сборную России (игроки 2003 года рождения), которая проводила учебно-тренировочный сбор в городе Белек (Турция).

Ярослав Михайлов начинал заниматься футболом в школе ФК «Псков-747» под руководством Владимира Кравченко. 28 апреля 2021 года Михайлову исполнилось 18 лет.

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