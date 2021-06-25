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Страна и мир

Пользу начинать день с шоколада объяснили ученые

Ученые испанского университета Мурсии и Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, что шоколад можно есть по утрам, он не повредит фигуре. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на журнал FASEB.

Специалисты уверены, что поедание небольшого количества шоколада в течение короткого промежутка времени утром поможет организму снизить уровень сахара в крови и сжечь жир.

В исследовании приняли участие 19 женщин в постменопаузе, они в течение двух недель каждый день ели по 100 граммов шоколада в течение часа после пробуждения утром или ночью за час перед сном. Позже проверяли уровень сахара и состав кишечных бактерий испытуемых.

В итоге ученые пришли к выводу, что регулярное употребление молочного шоколада по утрам или за час перед отходом ко сну сокращает аппетит и тягу к сладкому, помогает снижать уровень сахара в крови и сжигать жир. Кроме того, это приводит к улучшению состава микробиоты кишечника, а также оказывает положительное воздействие на сон.

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