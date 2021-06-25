Молодежь составляет 24,4% населения Псковской области

12:34, 25 июня 2021, ПАИ

По данным на 1 января 2021 года, в Псковской области проживает 151,4 тысячи человек в возрасте от 15 до 35 лет, что составляет 24,4% от общей численности населения региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

Из этого числа в регионе 83,4 тысячи молодых людей и 68 тысяч девушек. В городских поселениях проживает 26% молодежи, в сельской местности – 20,6%. В возрастной структуре молодежи самой многочисленной является группа в возрасте 30-35 лет, составляющая 37,2% всей молодежи.

Численность занятых в экономике региона в возрасте 15-34 лет в среднем за 2020 год составила 89,8 тысячи человек, или 31,8% от общей численности занятых.

По данным выборочного обследования рабочей силы, из занятых молодых людей высшее образование имели 28,3%, среднее профессиональное по программе подготовки специалистов среднего звена – 23,2%, среднее профессиональное по программе подготовки квалифицированных рабочих – 26,9%.