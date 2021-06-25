Псковских школьников редко склоняют к употреблению наркотиков

14:49, 25 июня 2021, ПАИ

В этом году в Псковской области зарегистрирован всего один факт склонения несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Об этом сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, полковник полиции Рустам Кохан на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.

Он отметил, что школьник поднял закладку с амфетамином весом более 3 граммов. Социальная опасность такого преступления оценена судом. «Но такие случаи редкие и единичные», - отметил Рустам Кохан.

Спикер добавил, что также зафиксированы 5 правонарушений в сфере употребления наркотиков несовершеннолетними. «Соцопросы показывают, что наибольший процент вовлечения связан с друзьями-приятелями, мол, попали в плохую компанию. Традиционное предложение попробовать», - уточнил он.