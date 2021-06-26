За сутки более 100 жителей Псковской области заболели коронавирусом

10:47, 26 июня 2021, ПАИ

В Псковской области за сутки коронавирусом заболели 107 человек, вылечился 31 человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 39 280 человек, выздоровело 33 205, умерло 455. По словам главы региона, негативные прогнозы подтверждаются, и в регионе перешагнули за 100 случаев коронавируса в день. При этом, как отметил губернатор, нарастает динамика вакцинации. За сутки почти 1,5 тысяч человек привились первым компонентом вакцины.