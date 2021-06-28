Псковским сотрудникам «Титан-Полимера» проще будет войти в рабочий процесс – Герман Петрушко

12:25, 28 июня 2021, ПАИ

Работающим на монтаже оборудования псковским сотрудникам «Титан-Полимера» проще будет войти в рабочий процесс. Такое мнение высказал генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко, отвечая на вопрос белорусской делегации о кадрах.

По его словам, сейчас на заводе работает более 100 псковичей. «Они заняты на сборке и запуске оборудования. Сейчас своими руками они собирают очень сложную часть. Им входить в рабочий процесс будет гораздо проще», - сказал он.

По словам гендиректора, чтобы сразу выйти на осязаемый объем, нужны кадры, которые имеют опыт работы на подобном предприятии. «На ключевые позиции мы пригласили порядка 20-30 человек из других регионов. Часть уже здесь есть. Главный технолог, начальник отдела металлизации и другие. В процессе работы начальники участков будут обучать людей на месте», - рассказал Герман Петрушко.