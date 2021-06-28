На 150 тысяч оштрафовали торговую сеть за рассылку спама псковичу

14:56, 28 июня 2021, ПАИ

На 150 тысяч рублей оштрафовали ООО «ОКЕЙ» за СМС-сообщение с рекламой сервиса доставки продуктов, направленное псковичу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

В ходе рассмотрения дела представители компании сообщили, что заявитель сам дал согласие на получение СМС-сообщений, когда заполнял в 2014 году анкету на выдачу карты клиента. В качестве подтверждения была предоставлена копия анкеты.

Однако в УФАС заметили, что подпись клиента отличается от той, что была в материалах дела, а указанный номер телефона в 2014 году ему не принадлежал. Оператор мобильной связи сообщил, что мужчина получил этот номер только в 2017 году, то есть не мог его указать в анкете как контактный.

«При рассмотрении дела заявитель говорил, что прежде никогда не имел дела с данной торговой сетью, но потом, уже при вынесении постановления, он вдруг вспомнил, что анкету заполнял. Почему заявитель так себя повел, нам неизвестно, но факты есть факты – номер телефона заявитель получил лишь в 2017 году, а анкета заполнялась за три года до этого – и с ними не поспоришь», - прокомментировала Ольга Милонаец. Поэтому штраф торговая сеть всё же получила, причем не в минимальном размере, так как ранее уже привлекалась другим УФАС за направление рекламы без получения согласия абонента на рассылку.

В антимонопольной службе подчеркнули, что от граждан часто поступают жалобы на СМС-спам. По итогам первого полугодия из 35 заявлений 26 касались нежелательных звонков или СМС-сообщений.

В ведомстве напомнили, что в ходе Петербургского международного экономического форума ФАС России и представители «большой четверки» мобильных операторов подписали меморандум о противодействии спам-звонкам. Разработаны возможные меры по решению проблемы, прорабатываются специальные алгоритмы, которые с согласия абонентов будут блокировать нежелательные звонки. Это необходимо и для того, чтобы защитить россиян от телефонного мошенничества. Система будет определять спамерские и мошеннические номера на основе анализа big data с учётом соотношения входящих и исходящих звонков, их продолжительности и признаков постоянных обзвонов. Данный сервис уже работает у МТС, и за первый месяц его функционирования в голосовые почтовые ящики отправились 10 миллионов спам-звонков.