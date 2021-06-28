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Сельские надбавки теперь сохранятся даже при переезде в город

Даже если селу дали статус города, то надбавки сохранятся. Фото bogorodskoe43.ru

С 1 января 2022 года граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, смогут получать надбавки к пенсии не только в том случае, если они продолжают проживать в сельской местности, но и при переезде в город. Такие правила закреплены постановлением Правительства в рамках федерального закона, принятого в мае 2021 года. Об этом сообщает сайт исполнительного органа государственной власти.

Доплаты к страховым пенсиям за длительный сельский стаж начались в 2019 году. Получать их могут представители более 500 профессий, в том числе агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринарные врачи, технологи, геодезисты, механизаторы, инженеры, шофёры, энергетики. Главное – чтобы местом работы было сельскохозяйственное предприятие.

Однако сейчас сельские надбавки не распространяются на пенсионеров, которые покинули сельскую местность – например, переехали в город к родственникам. Также надбавки отменяются, если населённый пункт, в котором проживали эти граждане, после административного преобразования стал относиться к городу. На эту несправедливость обратил внимание Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций в Государственной Думе 17 февраля 2021 года. По итогам мероприятия глава государства поручил Правительству совместно с Госдумой рассмотреть этот вопрос и представить предложения о внесении изменений в законодательство.

«Люди становятся городскими жителями по разным причинам. Это не должно сказываться на выплатах, которые им предоставило государство», – отметил Председатель Правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 28 июня.

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