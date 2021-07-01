Выставка художника Александра Александрова открылась в Пскове

17:24, 01 июля 2021, ПАИ

В информационно-туристском центре Пскова сегодня открылась выставка художника Александра Александрова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова, открыла выставку председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Кристина Кобызь.

«Весь июль наше выставочное пространство мы хотим заполнить посвященными Пскову произведениями, это будет очень правильно и символично, ведь именно в этом месяце мы отмечаем день города Пскова», – рассказала она.

Псков и его люди – главная тема работ художника Александра Александрова. Он родился и вырос на Псковской земле в Острове, пережил войну маленьким мальчиком, был угнан с матерью в латвийский город Валмиера. Как рассказывает сам Александр Александров, война осталась в сознании самым ярким впечатлением из всего пережитого в жизни.

Несмотря на то, что вырос Александр Александров в семье военных, любовь к рисованию появилась уже в школе, а первые уроки с натуры были выполнены в армии. В 1961 году он поступил на художественно-графический факультет Костромского педагогического государственного института имени Н. А.Некрасова. Художник увлекается краеведением, и весомая часть работ переплетает между собой личность с архитектурой Пскова.

«Для меня архитектура Пскова – великая! Поэтому я написал картину «Зодчие». Это собирательный образ псковского зодчего, было тревожное время, картина на красном фоне, кривые линии – все это придает ей особенность и яркость», – отметил автор картины.

Добавим, что Александр Александров стоял у истоков создания первой художественной школы в городе, имеет большой педагогический стаж, и уже его ученики представляют свои картины в выставочных залах.