В Новосокольническом районе освятили закладку первого камня в фундамент будущей кладбищенской церкви
Состоялось освящение закладки первого камня в фундамент будущей кладбищенской церкви в честь Покрова Божией Матери в деревне Отрадное Новосокольнического района. Об этом сообщил Псковскому агентству инормации корреспондент газеты «Новосокольнический край».
Чин освящения совершил епископ Великолукский и Невельский Сергий 22 июня, в день всех святых. Вместе с владыкой Сергием сослужили: прот. Иоанн Ильницкий, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в г. Новосокольники; иерей Владимир Флавьянов, клирик того же храма; иеромонах Артемий (Слесарев), клирик кафедрального собора Вознесения Господня, а также ктитор храма Николай Геннадиевич Зуев.
Храм будет деревянный, двухкупольный, с колокольней, его воздвигнут на месте разрушенного.
Часто ли задерживаетесь на работе?
О книгах в библиотеках, сексе в древности и колпачках автомобилей — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
В администрации Бежаницкого района поздравили с юбилеем заслуженного учителя РСФСР Татьяну Иваненко
Подростки из Гдова побывали в профильной смене реабилитационной программы «Поверь в себя»
В Гдовском районе завершились выпускные испытания для школьников. Школы подвели итоги