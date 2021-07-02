В Новосокольническом районе освятили закладку первого камня в фундамент будущей кладбищенской церкви

18:37, 01 июля 2021, ПАИ

Состоялось освящение закладки первого камня в фундамент будущей кладбищенской церкви в честь Покрова Божией Матери в деревне Отрадное Новосокольнического района. Об этом сообщил Псковскому агентству инормации корреспондент газеты «Новосокольнический край».

Чин освящения совершил епископ Великолукский и Невельский Сергий 22 июня, в день всех святых. Вместе с владыкой Сергием сослужили: прот. Иоанн Ильницкий, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в г. Новосокольники; иерей Владимир Флавьянов, клирик того же храма; иеромонах Артемий (Слесарев), клирик кафедрального собора Вознесения Господня, а также ктитор храма Николай Геннадиевич Зуев.

Храм будет деревянный, двухкупольный, с колокольней, его воздвигнут на месте разрушенного.

