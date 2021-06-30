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Страна и мир

К 2025 году «Почта России» почти вдвое снизит потребление бумаги и электроэнергии

К 2025 году «Почта России» снизит потребление бумаги до 6 тыс. тонн с 10 тыс. тонн в 2020 г. Это произойдет за счет увеличения доли внутреннего электронного документооборота с 15% до 95%, а также снижения потребления бумаги в почтовых отделениях при работе с клиентами. Например, можно не распечатывать заказное письмо, а получить или отправить его в электронном виде через мобильное приложение или личный кабинет zakaznoe.pochta.ru. Этот сервис, по подсчетам компании, уже позволил сэкономить 400 тонн бумаги и спасти от вырубки 6800 деревьев за последние 3 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филиале «Почты России» по Псковской области.

Везде, где это возможно, «Почта России» перейдет на светодиодное освещение, которое помогает беречь электроэнергию, и установит «умные» счетчики. В результате показатель энергоемкости на 1 млн руб. выручки снизится с 2,7 тонны условного топлива в 2020 г. до 1,5 тонны условного топлива в 2025 г.

Чтобы сократить выбросы углекислого газа, «Почта России» обновит автопарк и переведет часть машин на использование природного газа. Это позволит к 2025 г. снизить выбросы углекислого газа на 20% в расчете на 1 кг перевезенного груза. В 2020 г. Почта закупила 190 грузовиков КамАЗ на метане, а также начала переоборудовать уже имеющиеся бензиновые и дизельные машины на использование природного газа.

«Почта России» – крупнейший почтовый и логистический оператор в стране. Мы седьмая в мире компания по количеству точек обслуживания клиентов, и нашими услугами каждый день пользуются миллионы людей во всех регионах страны. Поэтому на нас лежит огромная социальная ответственность, которая уже стала частью нашей корпоративной культуры. У Почты давно и успешно работают программы по охране окружающей среды, но сейчас мы двигаемся дальше и впервые включаем экологические KPI в состав нашей долгосрочной стратегии», – прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности «Почты России» Раиса Ирз.

Кроме того, «Почта России» направляет на переработку 100% пластиковых и металлических контейнеров для перевозки писем и посылок, а также 100% пластиковых пломб, которые используют для контроля сохранности почтовых отправлений. Компания ставит перед собой задачу поддерживать этот показатель и в дальнейшем. Кроме того, «Почта России» ведет работу по созданию биоразлагаемой упаковки. В начале июня 2021 г. в ходе Петербургского международного экономического форума «Почта России» подписала соглашение с ООО «Био Планета». Стороны договорились о сотрудничестве в сфере разработки упаковки из биоразлагаемых пластиков на основе полилактида в виде гранул (PLА-гранул).

Основные направления деятельности «Почты России» в сфере охраны окружающей среды, а также ключевые проекты в области корпоративной и социальной ответственности и их результаты представлены в Итогах 2020 года в области корпоративной социальной ответственности, которые компания публикует впервые. Кроме того, 31 мая 2021 г. совет директоров «Почты России» утвердил первую в истории компании политику КСО. 

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