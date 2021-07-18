До +27 градусов ожидается в Псковской области 19 июля
19 июля в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днём преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от +13 до +18 градусов, днём – от +22 до +27.
Будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет низким.
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