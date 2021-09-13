Более 100 детей и подростков заболели коронавирусом в Псковской области за неделю

17:39, 13 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области за минувшую неделю коронавирусом заболели 106 детей и подростков. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

По словам Нестерука, уровень заболеваемости этой категории граждан увеличился на 27 случаев, или на 34,2%. Доля детей и подростков в общей статистике заболеваемости выросла с 12,9% до 16,1%.

Среди детей до одного года количество заболевших осталось неизменным – 11 случаев. В возрасте от одного года до шести лет заболело 32 ребёнка.

Рост заболеваемости коронавирусом также зафиксирован среди воспитанников ясельных групп детских садов – прирост составил 11 случаев. За неделю заболело 32 человека (рост 52%).

Прирост также выявлен среди младших и средних школьников в возрасте 7-14 лет. В этой категории заболело 53 ребёнка (на 39,4% больше в сравнении с предыдущей неделей).

Среди подростков 15-17 лет заболели 10 человек (на предыдущей неделе было девять случаев).

По словам Александра Нестерука, защитить детей от коронавируса сложнее, поскольку для них нет вакцины.

«Детям следует избегать массовых скоплений людей, а при пользовании общественным транспортом нужно обязательно использовать маски, - отметил Нестерук. - После автобуса нужно мыть руки, потому что никто не отменял занос инфекции через грязные руки».

Главный санитарный врач подчеркнул, что руки следует мыть также перед едой и как можно чаще в течение дня.

«Если инфекция попала в школьный класс, то трудно избежать заражения, ведь дети сидят в замкнутом пространстве длительное время», - добавил собеседник агентства.

В настоящее время из-за коронавируса в Пскове закрыли 19 школьных классов. Ранее Нестерук назвал рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области прогнозируемым.