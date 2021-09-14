87% котельных Псковской области готовы к протапливанию

10:43, 14 сентября 2021, ПАИ

87% котельных Псковской области готовы к протапливанию, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 сентября.

Он отметил, что на сегодняшний день уже промыты системы отопления в домах, подготовлено 95% жилого фонда. По словам Сергея Грахова, перед каждым отопительным сезоном генерируется стрессовая ситуация для сетей - подается более высокое давление, чтобы выявить утечки в слабых местах. Если труба рвется, её меняют, и еще раз проводятся гидравлические испытания, чтобы во время отопительного сезона всё было в порядке. «В целом отопление можем сегодня подавать, дома готовы», - заявил Сергей Грахов. Однако в 89% нет актов готовности к отопительному сезону.

Спикер также поблагодарил Ростехнадзор за ответственный подход к вопросу — специалисты объезжают предприятия, дают замечания, рекомендации.