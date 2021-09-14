Дорогу Себеж – Глубочица – граница с Белоруссией отремонтируют до 2023 года

20:37, 14 сентября 2021, ПАИ

На песчано-гравийных участках дороги Себеж – Глубочица – граница с Белоруссией появится асфальт, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ремонт будет проводиться на участке с 5-го по 21-й километр выборочно. В зону ремонта попадают пять населенных пунктов: деревни Глубочица, Черная Грязь, Глембочино, Бондари и Казинка Себежского района. Общая протяженность объекта капремонта более пяти километров.

Ввод в эксплуатацию свыше 2,8 км (деревни Глембочино, Бондари и Казинка) запланирован на 1 ноября 2022 года. Завершение работ на участках длиной 2,2 км (деревни Глубочица и Черная Грязь) ожидается 1 ноября 2023 года.

Напомним, что исполнение нацпроекта БКД в Псковской области приближается к 70%.