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Общество

Исполнение нацпроекта БКД в Псковской области приближается к 70%

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с и.о. председателя регионального Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым. Ее основной темой стала реализация на территории региона национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе областной администрации.

Руководитель профильного Комитета доложил, что исполнение нацпроекта приближается к 70%. Полностью завершены и приняты работы на шестнадцати объектах. Приемка продолжается.

Также ведутся работы на переходящих объектах. Так, подрядчик уже срезает старый асфальт на улице Коммунальной в Пскове. На Рижском проспекте областной столицы ведется замена бордюрного камня.

Глава региона подчеркнул, что дорожная сфера в рамках реализации нацпроектов в Псковской области всегда показывала достойный результат, и добавил, что в настоящее время необходимо сосредоточиться на завершении работ на объектах до наступления неудовлетворительных погодных условий.

Станислав Стармолотов также доложил о новом опыте по привлечению иностранных подрядчиков к выполнению дорожного ремонта в Псковской области. Так, с одной из белорусских организаций заключен контракт по капитальному ремонту ряда участков протяженностью в 5 км дороги Себеж – Глубочица – граница с Республикой Белоруссия. Мероприятия по приведению в нормативное состояние рассчитаны до 2023 года.

В зону ремонта попадают 5 населенных пунктов: деревни Глубочица, Черная Грязь, Глембочино, Бондари и Казинка Себежского района. В указанных населенных пунктах (кроме Глембочино) на дороге песчано-гравийное покрытие будет переведено в асфальтобетонное. Подрядчик расчистит полосу отвода, заменит водопропускные трубы, выполнит устройство земляного полотна, водоотвода с проезжей части, укрепит дно и откосы кюветов.

В деревнях отремонтируют тротуары, обустроят посадочные площадки на автобусных остановках, установят освещение, барьерное и пешеходное ограждение. Также запланировано устройство локальных очистных сооружений.

Ввод в эксплуатацию свыше 2,8 км, по словам Станислава Стармолотова, запланирован на 1 ноября 2022 года. Завершение работ на участках длиной 2,2 км ожидается 1 ноября 2023 года. Стоимость работ составляет 282 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.

Глава региона положительно оценил привлечение новых подрядных организаций к работе в Псковской области. Михаил Ведерников поручил наладить со специалистами оперативное взаимодействие, чтобы работы проводились в установленные сроки.

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