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Страна и мир

В России расширят список приложений для обязательной установки

В России планируется расширить список приложений для обязательной установки на электронику, добавив еще четыре отечественные программы. Об этом сообщает газета «Известия».

Речь идет о программе для чтения и прослушивания книг, онлайн-магазине, сервисе для музыки и радио, а также платформе для конференц-связи.

Категории продукции, на которую предлагается установить приложения, в проекте не указаны. Также не обозначены и названия приложений. Конкретные продукты выберут исходя из их популярности, которую рассчитывают на основе ежегодного рейтинга Минцифры.

В конце 2019 года в закон о защите прав потребителей внесли поправки: с 1 апреля 2021-го розничные магазины обязаны продавать технику с уже установленным на нее отечественным ПО. Для смартфонов это 15 приложений, в том числе браузер, навигатор, мессенджер, голосовой помощник, новостной агрегатор. На планшеты, ПК и смарт-ТВ необходимо предустанавливать три программы. 

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