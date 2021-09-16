Публикуем видео с места ДТП в Порхове, где пострадали два человека

11:03, 16 сентября 2021, ПАИ

Публикуем видеозапись с места ДТП в Порхове, где пострадали два человека.

15 сентября в 20:00 на пересечении ул. Псковской и Кузнецова столкнулись ВАЗ-2109 под управлением 34-летнего мужчины и «Лада Гранта» под управлением 23-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир «девятки».