Публикуем видео с места ДТП в Порхове, где пострадали два человека
Публикуем видеозапись с места ДТП в Порхове, где пострадали два человека.
15 сентября в 20:00 на пересечении ул. Псковской и Кузнецова столкнулись ВАЗ-2109 под управлением 34-летнего мужчины и «Лада Гранта» под управлением 23-летнего мужчины.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир «девятки».
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