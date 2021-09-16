Дмитрий Чернышенко и Андрей Турчак поздравили тренеров и спортсменов с запуском «Машиностроителя» в Пскове

09:48, 16 сентября 2021, ПАИ

16 сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в рамках рабочего визита в регион посетили стадион «Машиностроитель» в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и и. п. главы администрации города Пскова Борисом Елкиным гости приняли участие в торжественном открытии стадиона. Делегация осмотрела новые трибуны, раздевалки для команд, после чего участники визита пообщались с тренерами и легкоатлетами, самбистами, велоспортсменами и тхэквондистами.

Дмитрий Чернышенко поздравил город с появлением прекрасного объекта и отметил важность того, чтобы стадион работал как центр притяжения горожан, чтобы ребята могли приходить заниматься спортом.

Спортсмены поблагодарили собравшихся за то, что появились хорошие условия для занятий, и выразили надежду, что это даст толчок развитию спорта.

Андрей Турчак также присоединился к поздравлениям.

Напомним, 1 сентября состоялась общественная приёмка «Машиностроителя». Строительные работы на стадионе начались в 2018 году. В рамках первого этапа, в частности, проведены перестройка большой и малой трибун, замена травяного покрытия, строительство входной группы, установка современного освещения. Реконструкцию второй очереди «Машиностроителя» планируется провести в 2023-2024 годах.