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Ольга Серова: Важно сохранять и развивать добрососедские и партнерские отношения с Германией

Проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова, открывая Международный научно-просветительский форум «Россия – Германия в образовательном, научном и культурном диалоге», отметила, что его цель сделать Германию ближе для людей в России.

«Мероприятия форума направлены на развитие диалога, обменов и встреч между немцами и русскими и призваны навести мосты для дальнейшего плодотворного сотрудничества», - сказала проректор ПсковГУ.

Ольга Серова обратила внимание участников, что наши страны связывает многовековое общее прошлое, которое дало нам опыт решения сложных проблем.

«Помня об этом опыте, именно сейчас так важно сохранять и развивать добрососедские и партнерские отношения», - подчеркнула она, выразив уверенность, что форум будет способствовать популяризации истории, культуры Германии, немецкого языка среди молодежи Псковской области и её жителей.

Добавим, Псковский государственный университет на протяжении долгого времени сохраняет партнерские отношения с университетами ФРГ, а ученые из Пскова активно участвуют в совместных исследованиях, направленных на изучение истории, культуры и языка Германии.

Напомним, что форум будет проходить два дня, 16 и 17 сентября. В его рамках будут работать три трека: научный, образовательный и молодежный.

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