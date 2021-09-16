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В ПсковГУ начал работу форум «Россия – Германия в образовательном, научном и культурном диалоге»

Фото: Арсений Тимашов

Международный научно-просветительский форум «Россия – Германия в образовательном, научном и культурном диалоге» стартовал Псковском государственном университете, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Мероприятие проходит в рамках Года Германии в России в 2020-2021 годах.  Его цель – популяризация истории, культуры Германии, немецкого языка среди населения Псковской области, граждан РФ и государств СНГ, сообщили организаторы.

16 и 17 сентября в работе форума будут участвовать ученые, преподаватели, представители молодежных объединений, общественные деятели и студенты из вузов Пскова, Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Великого Новгорода, Тюмени, а их коллеги из Германии примут участие в online-формате.

В рамках форума будут работать три трека:

- научный, который включает семинар «Диалог России и Германии: история и современность»; круглый стол «Российско-германское сотрудничество в сфере образования: интеграция и интернационализация»;

- образовательный с просветительской лекцией «Россия и Германия: национальная и культурная идентичность» и образовательным квестом «Made in Germany»;

- молодежный с уроком немецкого языка для детей «По дорогам сказок братьев Гримм», историческим квестом «Немецкий «след» в мировой культуре» и конкурсом плакатов «Слоган для рекламы немецкого бренда».

Фото: Арсений Тимашов

По результатам работы научного трека форума планируется издание сборника статей и материалов, индексируемого в РИНЦ и CrossRef (статьям издания будут присвоены DOI).

Партнерами форума являются Общество содействия побратимским связям между Псковом и Нойсом (ФРГ), Гимназия имени А. Гумбольдта в городе Нойсе, Институт Европы РАН, Псковская областная общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры», Псковское региональное отделение Русского географического общества.

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