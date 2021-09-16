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Политика

Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове начнёт работать 17 сентября

В Пскове 17 сентября в 08:00 начнёт работать Центр общественного наблюдения за выборами. Об этом рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева 16 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Горбачевой, наблюдение будет проходить 72 часа в этом центре и завершит работу, когда начнётся подсчёт.

«Панель может одновременно показывать 36 участков, 10 индивидуальных мест оборудовано для наблюдения», - рассказала Наталья Горбачева.

Любой желающий может зайти в центр – его встретят волонтёры, которые дадут СИЗы. Также нужно будет зарегистрироваться в журнале и заполнить заявление.

«Центр создан для прозрачности и легитимности выборов, для помощи наблюдателям и разрешения ситуаций, которые могут сложиться», - добавила спикер.

Для членов Общественной палаты действует график дежурств. Полиция также будет дежурить на месте. Участие в работе центра могут принять члены Общественной палаты, совета при президенте, уполномоченные по правам, а также наблюдатели при предъявлении удостоверения и паспорта, а также СМИ, иностранные граждане в качестве международных наблюдателей и международные эксперты.

Телефон горячей линии центра 72-16-10.

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