54 млн рублей выделит Минобрнауки на завершение строительства кампуса ПсковГУ

08:41, 17 сентября 2021, ПАИ

54 млн рублей выделит Минобрнауки на завершение строительства кампуса ПсковГУ. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Такая договоренность достигнута накануне с министром науки и образования Валерием Фальковым. Михаил Ведерников напомнил, что в этом году завершится строительство кампуса ПсковГУ. «Почти 35-летний долгострой в центре Пскова наконец-то будет введён в эксплуатацию», - отметил он.

16 сентября в рамках рабочего визита в Псковскую область прибыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, которые посетили кампус.