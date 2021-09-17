Об опыте работы с Михаилом Ведерниковым рассказала глава Пыталовского района

16:27, 17 сентября 2021, ПАИ

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Глава Пыталовского района Вера Кондратьева рассказала об опыте успешных отношений с региональной властью. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь». Сегодня, напомним, три года как Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области.

«За предыдущие три года одной большой командой единомышленников мы вместе с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым стремились сделать жизнь в наших городах и сёлах комфортнее и лучше, решали поставленные перед нами Федерацией и регионом задачи и вопросы, занимались активной реализацией необходимых жителям области проектов и программ. И продолжаем работу во всех важных направлениях жизнедеятельности, не забывая о нуждах нашего населения», - отметила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.



«Совместными усилиями с руководством региона нам удалось сделать многое для Пыталовского района: от реализации муниципальных программ до национальных проектов», - подчеркнула Вера Кондратьева.



В рамках нацпроекта «Образование» были открыты центры «Точка роста» в четырех средних школах, кабинеты «Цифровая образовательная среда». По национальному проекту «Культура» в 2020 году для Пыталовского района поставлен передвижной многофункциональный культурный центр и оборудование для его функционирования, а в 2021 году в Доме культуры Пыталово открыт Виртуальный концертный зал.



«В некоторых ситуациях приходилось принимать целый ряд шагов для решения тех или иных вопросов», - рассказала глава района.



По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» в районе организовано 505 дополнительных мест в системе дополнительного образования, в 2021 году в рамках этого же проекта проведен капитальный ремонт спортивного зала в Пыталовской средней школе, в 2019 и 2020 году в районе оборудованы четыре воркаут-площадки, в этом году смонтирован пришкольный стадион на территории Белорусской средней школы.