Три года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области

07:45, 17 сентября 2021, ПАИ

17 сентября 2018 года Михаил Ведерников принес присягу и вступил в должность губернатора Псковской области.

Выборы главы региона прошли в Псковской области 9 сентября. Михаил Ведерников набрал 70,68% голосов.

Михаил Ведерников родился 7 марта 1975 года в Выборге Ленинградской области. В 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации.

С 2000 года занимает должность первого заместителя председателя РО ООО «Молодежное Единство» Ленинградской области.

В 2001-2005 годы — депутат муниципального собрания муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области».

В 2005-2009 годы — депутат Совета депутатов муниципального образования «Выборгское городское поселение».

В 2006-2010 годы — председатель Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании Ленинградской области.

С 2007 года по 2010 год занимал должности заместителя, первого заместителя руководителя регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

С марта 2010 года по декабрь 2012 года — советник департамента региональной политики, начальник департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.

С декабря 2012 года по февраль 2017 года работал в должности заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

С февраля 2017 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

12 октября 2017 года Михаил Ведерников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области.

17 сентября 2018 года официально вступил в должность губернатора Псковской области.

Михаил Ведерников награждён Почётной грамотой Президента России, медалью «XXV лет МЧС России», а также отмечен благодарностями от президента Российской Федерации, патриаршим знаком «700-летие преподобного Сергия Радонежского».