Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Три года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области

Фото Андрея Степанова

17 сентября 2018 года Михаил Ведерников принес присягу и вступил в должность губернатора Псковской области.

Выборы главы региона прошли в Псковской области 9 сентября. Михаил Ведерников набрал 70,68% голосов.

Михаил Ведерников родился 7 марта 1975 года в Выборге Ленинградской области. В 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации.

С 2000 года занимает должность первого заместителя председателя РО ООО «Молодежное Единство» Ленинградской области.

В 2001-2005 годы — депутат муниципального собрания муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области».

В 2005-2009 годы — депутат Совета депутатов муниципального образования «Выборгское городское поселение».

В 2006-2010 годы — председатель Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании Ленинградской области.

С 2007 года по 2010 год занимал должности заместителя, первого заместителя руководителя регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

С марта 2010 года по декабрь 2012 года — советник департамента региональной политики, начальник департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.

С декабря 2012 года по февраль 2017 года работал в должности заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

С февраля 2017 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

12 октября 2017 года Михаил Ведерников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области.

17 сентября 2018 года официально вступил в должность губернатора Псковской области.

Михаил Ведерников награждён Почётной грамотой Президента России, медалью «XXV лет МЧС России», а также отмечен благодарностями от президента Российской Федерации, патриаршим знаком «700-летие преподобного Сергия Радонежского».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

17 сентября 2021

«Псковская правда»: Хорошие отношения губернатора с партиями позволили ему провести масштабную политическую реформу
17 сентября 2021

Скрининговое обследование могут пройти псковичи в ФАПе на Запсковье
17 сентября 2021

Более 600 избирательных участков открылись в Псковской области
17 сентября 2021

С «пятилеткой за три года» сравнил эксперт первую половину губернаторского срока Михаила Ведерникова
17 сентября 2021

Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области
17 сентября 2021

Без осадков и до +16 градусов ожидается в Псковской области сегодня
17 сентября 2021

54 млн рублей выделит Минобрнауки на завершение строительства кампуса ПсковГУ

17 сентября 2021

Михаил Ведерников поблагодарил Александра Гуцана за пристальное внимание к Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...