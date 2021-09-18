Публикуем трагические кадры гибели женщины с камер видеонаблюдения

14:35, 18 сентября 2021, ПАИ

Публикуем видео трагедии, которая произошла сегодня, 18 сентября, в результате возгорания иномарки в Пскове и унесла жизнь женщины, с камер видеонаблюдения.

По предварительным данным, в ходе движения произошёл взрыв автомобиля Renault Logan.

Ранее ПАИ сообщало об обстоятельствах произошедшего и публиковало фоторепортаж с места трагедии.