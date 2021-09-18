Публикуем трагические кадры гибели женщины с камер видеонаблюдения
Публикуем видео трагедии, которая произошла сегодня, 18 сентября, в результате возгорания иномарки в Пскове и унесла жизнь женщины, с камер видеонаблюдения.
По предварительным данным, в ходе движения произошёл взрыв автомобиля Renault Logan.
Ранее ПАИ сообщало об обстоятельствах произошедшего и публиковало фоторепортаж с места трагедии.
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18 сентября 2021
Момент столкновения иномарки с автобусной остановкой у Псковского Крома запечатлели камеры видеонаблюдения