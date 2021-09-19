Более 80 жителей Псковской области победили коронавирус за последние сутки

10:10, 19 сентября 2021, ПАИ

Более 80 жителей региона выздоровели от коронавируса за последние сутки, по данным обновлённой статистики. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Региональная статистика коронавируса за 18 сентября показывает, что за сутки от COVID-19 излечились 83 человека. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 48 тысяч 808 случаев заражения коронавирусом.

Ранее ПАИ сообщало о количестве заболевших COVID-19 за последние сутки.