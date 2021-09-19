Более 80 жителей Псковской области победили коронавирус за последние сутки
Более 80 жителей региона выздоровели от коронавируса за последние сутки, по данным обновлённой статистики. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Региональная статистика коронавируса за 18 сентября показывает, что за сутки от COVID-19 излечились 83 человека. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 48 тысяч 808 случаев заражения коронавирусом.
Ранее ПАИ сообщало о количестве заболевших COVID-19 за последние сутки.
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