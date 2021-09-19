Ещё 123 жителя Псковской области заразились COVID-19

09:42, 19 сентября 2021, ПАИ

123 жителя региона получили положительные результаты анализов на COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По данным статистики по коронавирусу за 18 сентября, в Пскове за сутки зафиксировано 42 новых случая COVID-19, в Великих Луках - 31.

В Псковском районе число заболевших пополнили 17 человек, в Великолукском - семь.

В Дедовичском районе заболели шестеро, в Новосокольническом - четверо, в Островском - трое.

По два случая дополнили статистические данные по Порховскому, Опочецкому, Печорскому, Новоржевскому, Усвятскому районам.

Плюс один - в Гдовском, Стругокрасненском и Пушкиногорском районах.

Глава региона отметил, что уровень заболеваемости коронавирусом не уменьшается.

«Динамика заболеваемости растёт не только в регионе, но и в целом по стране. Берегите себя и своих близких!», - обратился Михаил Ведерников к псковичам.

