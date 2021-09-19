Ещё 123 жителя Псковской области заразились COVID-19
123 жителя региона получили положительные результаты анализов на COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
По данным статистики по коронавирусу за 18 сентября, в Пскове за сутки зафиксировано 42 новых случая COVID-19, в Великих Луках - 31.
В Псковском районе число заболевших пополнили 17 человек, в Великолукском - семь.
В Дедовичском районе заболели шестеро, в Новосокольническом - четверо, в Островском - трое.
По два случая дополнили статистические данные по Порховскому, Опочецкому, Печорскому, Новоржевскому, Усвятскому районам.
Плюс один - в Гдовском, Стругокрасненском и Пушкиногорском районах.
Глава региона отметил, что уровень заболеваемости коронавирусом не уменьшается.
«Динамика заболеваемости растёт не только в регионе, но и в целом по стране. Берегите себя и своих близких!», - обратился Михаил Ведерников к псковичам.
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