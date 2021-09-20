Александр Братчиков — о выборах: Кампания прошла честно и конкурентно
Первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Братчиков прокомментировал трёхдневное голосование на выборах депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.
Он отметил, что кампания была очень непростая, правильно был сформирован региональный список. Команда отработала очень слаженно, много было встреч с избирателями, большое количество наказов уже выполнили, сообщил Братчиков.
«То, что сделала партия, — большая работа. Выборы проходили честно, жалоб не поступало, кампания прошла честно и конкурентно. Победит сильнейший», — заключил Александр Братчиков.
Как относитесь к служебным романам?
Руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов рассказал, как пандемия повлияла на голосование
Кандидат от партии «Новые люди» Андрей Маковский: Мы видим, что есть запрос в обществе на обновление
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвёл предварительные итоги выборов