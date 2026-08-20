Более 25 тысяч жителей Псковской области подали заявления на ДЭГ

11:47, 20 августа 2026, ПАИ

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться на территории Псковской области на выборах депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания региона и дополнительных выборах депутатов в трёх муниципальных округах. На сегодняшний день на участие в ДЭГ подано уже 25 913 заявлений, сообщили ПАИ в Избиркоме.

В избирательной комиссии региона также напомнили, что для тех, кто планирует находиться вдали от дома или своего избирательного участка, работает механизм «Мобильный избиратель». На данный момент подано 705 заявлений о голосовании по месту нахождения.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.