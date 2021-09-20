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Политика

Борис Елкин отметил, что напряжённая борьба на выборах добавляет изюминку

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин отметил, что на выборах была проделана большая работа.

«Много в этом году кандидатов. Достаточно напряжённая борьба была, где-то добавляет это дополнительную изюминку, без этого процесс будет неинтересен. Хотелось бы, чтобы победили сильнейшие, кто принесёт пользу в областное Собрание депутатов и Госдуму», — поделился Елкин.

Он подчеркнул, что всё было спокойно, поводов для волнений не было, поэтому всё получилось.

Среди трудностей он назвал неполадки технического характера при включении отопления.

Елкин отметил, что любое включение отопления может испортить всё то, что было сделано, и с выборным процессом это никак не связно, это связано с поступающим количеством обращений о включении отопления. Он заключил, что в квартирах действительно было очень холодно.

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