Юрий Сорокин: Все выборные кампании простыми не бывают

23:34, 19 сентября 2021, ПАИ

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Сорокин прокомментировал выборы в Псковское областное Собрание депутатов и Госдуму.

«Все выборные кампании простыми не бывают, эта тоже была непростой», — заявил он.

По его словам, трёхдневное голосование — это положительный опыт, у людей появляется возможность прийти в разные дни. Он также отметил, что цифровизация общества пойдёт на пользу: если голосование будет проходить в электронной форме, то это будет значительным «приобретением».

«Активно стали пользоваться «Госуслугами» — всё это приведёт нас неизбежно к электронному голосованию. Это случится. Явка демонстрирует популярность этого вида голосования», — в завершение отметил Сорокин.