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Страна и мир

На 53% вырос спрос на антисептики в России

В России значительно подскочил спрос на антисептики: продажи препаратов за август и первую половину сентября увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс» (проект IT-компании «Платформа ОФД», обрабатывающей ежедневно по 44 млн чеков с миллиона онлайн-касс в стране), сообщает газета «Известия».

Уточняется, что россияне скупают санитайзеры в большом объеме. В основном оптом их берут для использования дома и в офисах, чтобы сэкономить время и средства на пополнение запасов, считают эксперты «Чек Индекса».

При этом объем продаж одноразовых масок в штуках за август и первую половину сентября снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

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