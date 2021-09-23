Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Псковском районе

15:29, 23 сентября 2021, ПАИ

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

21 сентября водитель «Мерседеса» не справился с управлением и вылетел в кювет с еще четырьмя людьми в салоне. Трое из них пострадали, один погиб.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.