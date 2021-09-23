Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Псковском районе
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
21 сентября водитель «Мерседеса» не справился с управлением и вылетел в кювет с еще четырьмя людьми в салоне. Трое из них пострадали, один погиб.
В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
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