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Культура

Выставку памяти Валентина Курбатова откроют в областной библиотеке

Валентин Курбатов на фотографии Юрия Белинского. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подготовили выставку «Отразиться в слове...» памяти известного литературного критика, лауреата Госпремии Российской Федерации Валентина Курбатова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Экспозиция включает в себя 24 фотографии, в разные годы и в разных локациях сделанные фотокорреспондентом ИТАР-ТАСС Юрием Белинским. Каждый снимок сопровождает цитата из письма или книги Курбатова.

Экспозиция «Отразиться в слове» — часть программы первых чтений памяти Курбатова, которые в течение трёх дней будут проходить в Пскове и в Пушкинских Горах, в музее-заповеднике «Михайловское». Она будет работать в Псковской областной научной библиотеке (Профсоюзная, 2) до 22 ноября. Вход на выставку свободный.

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