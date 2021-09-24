Выставку памяти Валентина Курбатова откроют в областной библиотеке

12:15, 24 сентября 2021, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подготовили выставку «Отразиться в слове...» памяти известного литературного критика, лауреата Госпремии Российской Федерации Валентина Курбатова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Экспозиция включает в себя 24 фотографии, в разные годы и в разных локациях сделанные фотокорреспондентом ИТАР-ТАСС Юрием Белинским. Каждый снимок сопровождает цитата из письма или книги Курбатова.

Экспозиция «Отразиться в слове» — часть программы первых чтений памяти Курбатова, которые в течение трёх дней будут проходить в Пскове и в Пушкинских Горах, в музее-заповеднике «Михайловское». Она будет работать в Псковской областной научной библиотеке (Профсоюзная, 2) до 22 ноября. Вход на выставку свободный.