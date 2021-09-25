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Общество

Отопление запущено во всех муниципалитетах Псковской области

На сегодняшний день отопление запущено во всех муниципалитетах Псковской области. Последними были Плюсский и Гдовский районы — они дали тепло в квартиры 22 сентября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении на своей странице в Instagram. 

Глава региона отметил, что с конца прошлой недели в Псковской области начался процесс запуска отопления в жилом фонде. Объекты социальной сферы были подключены по заявкам руководителей учреждений ранее. «Отопительный сезон мы начали раньше необходимых температурных режимов. Как и в предыдущие годы, мы сдвинули сроки, учитывая большое количество обращений», — уточнил он. 

По словам Михаила Ведерникова, практика показала, что это решение было своевременным и оправданным. Он напомнил, что этот процесс технологически непростой: одновременно дать тепло везде невозможно. «В каждом доме, а иногда и в отдельных квартирах, необходимо открыть задвижку, развоздушить системы. Для управляющих компаний это горячая пора. Благодарю всех, кто оперативно и в напряжённом режиме работал все выходные и продолжает трудиться сейчас», — добавил Михаил Ведерников.

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