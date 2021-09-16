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Общество

Псковские коммунальщики будут работать без выходных в связи с подключением отопления

Псковские коммунальщики будут работать без выходных в связи с подключением отопления. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин рассказал, что в связи с началом подачи отопления 17 сентября «Псковские теплосети» и управляющие компании будут до конца недели работать в повышенном режиме. «Отопительный сезон начинаем завтра, сегодня теплосети проводят подготовительные работы по подключению котельных, снятию заглушек. Завтра начнем плановое подключение, «Псковские теплосети» будут работать все выходные», - отметил Борис Елкин.

По его словам, запустить отопление – это довольно сложный технологический процесс, поэтому у кого-то тепло появится в квартирах уже завтра, у кого-то – позже. Борис Елкин уточнил, что всё зависит от того, как сработают управляющие компании – сегодня им объявили о старте отопительного сезона.

«Управляющие компании тоже будут работать все выходные, все сантехники и работники будут задействованы, они будут развоздушивать верхние этажи и выходить по звонкам и заявлениям от жителей. Если технологически все пройдет нормально, не случится никаких непредвиденных ситуаций и если управляющие компании отработают все поставленные задачи оперативно - то в начале следующей недели тепло будет во всех квартирах города», - пояснил Борис Елкин.

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