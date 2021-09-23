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Страна и мир

Артамон Змеевик наступил по народному календарю

25 сентября по народному календарю отмечается память священномученика Автонома, который в 4 веке служил епископом в Италии. Об этом пишет портал calend.ru.

Как гласит история, проповедник обратил в христианство столько язычников, что образовалась большая община, для которой он построил и освятил храм. Император Диоклетиан, поощрявший гонения на христиан, велел схватить Автонома, но святитель сумел скрыться. Позже он продолжал проповедовать, но однажды его новообращенные разрушили идольское капище, а язычники, пожелав отомстить христианам, напали на храм и убили святого Автонома.

В народе Артамона (имя на русский манер) звали Змеевиком: считалось, что в день его памяти змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму. «Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок», — говорили люди.

День также считался важным и для охотников. Они верили, что если на Артамона убить хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях. 

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