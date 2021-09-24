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Происшествия

Два года колонии получили жители Пыталовского района за организацию канала незаконной миграции

Жители Пыталовского района 30 лет и 41 года признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В октябре 2019 года по ранее достигнутой договоренности злоумышленники обеспечили встречу доставленных на границу Островского и Пыталовского районов групп из 19 граждан Вьетнама, после чего и сопроводили их в обход пограничных постов к линии государственной границы Российской Федерации в целях незаконного транзитного проезда в страны Евросоюза.

Нарушителей режима государственной границы Российской Федерации задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Псковской области. С учетом позиции государственного обвинителя суд за указанное преступление назначил подсудимым наказание в виде 2 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

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